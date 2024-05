So reagiert Kaya Yanar auf Sylter Nazi-Eklat: Community feiert dieses Video!

Von 2001 bis 2005 war Comedian Kaya Yanar (51) mit seiner Kultserie "Was guckst Du?!" auf Sat.1 zu sehen. (Archivbild) © Manuel Lopez/KEYSTONE/dpa

Und wie die Reaktionen seiner Follower zeigen: Damit hat er offenbar einen Nerv getroffen.

Das Video stammt aus Kayas eigener TV-Show "Was guckst Du?!", deren insgesamt 120 Folgen Sat.1 zwischen 2001 und 2005 ausgestrahlt hatte.

Darin beschäftigte sich der Comedian mit türkischen Wurzeln mit dem Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in Deutschland und den daraus entstehenden Missverständnissen. Aber Kaya griff auch immer wieder aktuelle Probleme auf und packte sie in witzige Sketche; so zum Beispiel auch in dem, das er jetzt gepostet hat.

"Aus aktuellem Anlass" mit den Hashtags #ausländerraus? #sylt #elite und #oldbutgold, schreibt der 51-Jährige, der mittlerweile mit seiner Frau und den beiden Söhnen in der Schweiz lebt, zum Reel.