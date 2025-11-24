Kein Single mehr? Laura Wontorra gesteht: "Ich teile mir mit jemandem das Bett!"
Köln - Und plötzlich geriet das Treiben am Herd zur Nebensache: Hat Laura Wontorra (36) im TV etwa nicht ganz freiwillig ein privates Geheimnis ausgeplaudert?
In der VOX-Kochshow "Europa grillt den Henssler" nutzte Promi-Gast Filip Pavlović (31) die Gunst der Stunde, um der Moderatorin in Sachen Beziehungsstatus einmal etwas genauer auf den Zahn zu fühlen.
Immerhin gilt die beliebte Sportjournalistin seit dem Ehe-Aus mit Ex-Fußball-Profi Simon Zoller (34, u.a. 1. FC Köln, VfL Bochum und FC St. Pauli) im November 2022 offiziell als Single. Auch über ein Techtelmechtel in den vergangenen drei Jahren ist nichts bekannt.
Während die anderen Protagonisten mit Pfannen hantierten und in Töpfen rührten, fragte Filip die Gastgeberin ganz unverblümt: "Erzähl mal, bist du Single?" Wontorra reagierte zunächst kryptisch und erklärte: "Ich bin noch nie angestupst worden."
Mit einer derart schwammigen Aussage konnte der "Love Island VIP"-Kandidat jedoch so gar nichts anfangen, also hakte er noch einmal konkret bei der 36-Jährigen nach: "Bist du jetzt Single, oder nicht?"
Hund, Katze oder Mann: Mit wem teilt sich Laura Wontorra aktuell das Bett?
Die gebürtige Bremerin versuchte die sichtlich unangenehme Situation mit Schweigen zu lösen. Doch Filip ließ nicht mehr locker. "Warum so still? Jetzt wollen wir es aber alle wissen", drängte der Hamburger die Moderatorin weiter auf eine Antwort.
Nach einigen Sekunden Bedenkzeit, in denen man das kreisende Gedankenkarussell in Wontorras Kopf förmlich sehen konnte, gab sie völlig unerwartet dieses Statement zum Besten: "Ich verrate dir so viel: Ich teile mir mit jemandem das Bett."
Im Publikum brandete spontaner Jubel auf, doch Pavlović wusste die Euphorie schnell wieder einzufangen. Er erklärte geistesgegenwärtig: "Moment. Moment. Kann natürlich auch ein Hund oder eine Katze sein."
Die "Ninja Warrior Germany"-Moderatorin griff den Einwand dankend auf. "Richtig! Mehr gibt's da einfach nicht zu sagen. Es ist total langweilig", stellte sie mit grinsender Miene klar. Ein glasklares Dementi klingt definitiv anders!
