TikTok-Pfleger trifft den Bundespräsidenten, aber damit hat er nicht gerechnet

Hamburg/Berlin - "Was für ein Tag und was für eine große Ehre!" - mit diesen Worten meldete sich TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) am Abend bei seinen Fans auf Instagram . Und das aus gutem Grund!

Beim Neujahrsempfang im Schloss Bellevue traf TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70). © Fotomontage: Instagram/pflege.smile

Der Hamburger durfte am Freitag als geladener Gast beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue dabei sein. Auf seinem Profil veröffentlichte der 32-Jährige entsprechende Schnappschüsse seines besonderen Termins in Berlin.

So ließ sich der Pfleger nicht nur mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und dessen Frau Elke Büdenbender (63) ablichten, sondern posierte auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70) und Außenminister Johann Wadephul (62).

"Begegnungen und Gespräche mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau, mit unserem Bundeskanzler sowie unserem Außenminister sind ehrlich gesagt immer noch kaum zu fassen", schrieb der Social-Media-Star zu der Bilderreihe.

Eine Sache habe ihn aber besonders bewegt, verdeutlichte Hamid - der Bundespräsident habe doch tatsächlich gewollt, dass die beiden beim Essen nebeneinander sitzen. "Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet", kommentierte der Influencer.