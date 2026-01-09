TikTok-Pfleger trifft den Bundespräsidenten, aber damit hat er nicht gerechnet
Hamburg/Berlin - "Was für ein Tag und was für eine große Ehre!" - mit diesen Worten meldete sich TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) am Abend bei seinen Fans auf Instagram. Und das aus gutem Grund!
Der Hamburger durfte am Freitag als geladener Gast beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue dabei sein. Auf seinem Profil veröffentlichte der 32-Jährige entsprechende Schnappschüsse seines besonderen Termins in Berlin.
So ließ sich der Pfleger nicht nur mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und dessen Frau Elke Büdenbender (63) ablichten, sondern posierte auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70) und Außenminister Johann Wadephul (62).
"Begegnungen und Gespräche mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau, mit unserem Bundeskanzler sowie unserem Außenminister sind ehrlich gesagt immer noch kaum zu fassen", schrieb der Social-Media-Star zu der Bilderreihe.
Eine Sache habe ihn aber besonders bewegt, verdeutlichte Hamid - der Bundespräsident habe doch tatsächlich gewollt, dass die beiden beim Essen nebeneinander sitzen. "Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet", kommentierte der Influencer.
Pfleger Rashid Hamid teilt Fotos vom Neujahrsempfang im Schloss Bellevue
Rashid Hamid spricht mit Politikern über den Pflegeberuf in Deutschland
Wie der Hamburger weiter berichtete, habe er mit dem deutschen Staatsoberhaupt über seinen Pflegeberuf und all die Menschen gesprochen, "die jeden Tag Verantwortung übernehmen und Unglaubliches leisten".
Besonders wichtig sei es ihm dabei gewesen, zu betonen, "dass Pflege und Pflegende deutlich mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung und Wertschätzung brauchen", unterstrich der 32-Jährige.
Denn, wie Hamid abschließend bekräftigte: "Am Ende wird jeder von uns älter und viele von uns werden irgendwann auf die Unterstützung anderer angewiesen sein."
Dass er beim traditionellen Neujahrsempfang im Schloss Bellevue dabei sein werde, hatte der Influencer seiner Community bereits Ende November aufgeregt mitgeteilt. Sowohl bei Instagram als auch bei TikTok folgen Hamid mehr als eine Million Menschen.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/pflege.smile