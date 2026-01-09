Nach Tod von Jan Zimmermann (†27): So sehr hat sich das Leben seines besten Freundes verändert

Königswinter - Der Tod von YouTuber Jan Zimmermann (†27) hat auch das Leben seines besten Freundes Tim Lehmann (26) verändert. Wie schwer diesen das plötzliche Ableben mitnimmt, merkt man an einer Tatsache.

Tim Lehmann (26) hat mit dem Tod seines Geschäftspartners und Kumpels zu kämpfen. © Bildmontage: Instagram/timl1302 (Screenshot)

Denn wie der "Gewitter im Kopf"-Star jetzt seinen fast 320.000 Anhängern bei Instagram verrät, habe er sich das erste Mal seit Wochen am helllichten Tag in einen Supermarkt getraut.

"Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal draußen gewesen bin", gesteht der 26-Jährige in seinem neuesten Beitrag auf seinem Profil. Vor allem tagsüber meide er Menschenmengen, doch jetzt habe er den Schritt in die Öffentlichkeit machen müssen.

Der Grund: der Kühlschrank sei leer und seine Freundin liege krank im Bett. Das Problem sei jedoch, dass endlich wieder Lebensmittel hermüssen.

Aufgrund der Tatsache, dass seine Freundin flach liege, wolle er vor allem gesunde Sachen kaufen.

"Deswegen dachte ich, das wäre der perfekte Anlass, um mich ein bisschen unter Druck zu setzen und mich raus zu zwingen. Daher dachte ich, gehen wir zusammen einkaufen, damit ich es wirklich durchziehe", so Tim.