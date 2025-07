Kelly Clarkson überrascht bei Auftritt plötzlich mit persönlichem Geständnis: "Desaster"

"Ich hab einer Freundin gesagt: Wenn jemand in mein Leben tritt, dann muss das eine Person sein, die ihr eigenes Leben mitbringt und nichts von mir erwartet", so die Sängerin damals.

Schon vor über einem Jahr gab sie in einem Interview an, dass Dating wirklich "total schrecklich" sei.

Wie People berichtete, erklärte die "Since U Been Gone"-Interpretin nämlich, dass sie Dating als sehr schwierig empfinde – und es deshalb einfach nicht mache.

Während einer Show, die die 43-Jährige vor wenigen Tagen in der US-Stadt Las Vegas spielte, wurde es plötzlich ziemlich privat.

Ihre Einstellung zum Thema Liebe hat sich offenbar bis heute nicht geändert und als Powerfrau weiß sie genau, was sie will - und was eben nicht.