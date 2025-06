Best Buddys? Von wegen! So verstehen sich Kerstin Ott und Helene Fischer wirklich

Schlager-Star Kerstin Ott (43, siehe Bild) und Helene Fischer (40) haben abseits der Bühne wenig miteinander zu tun. © Philipp von Ditfurth/dpa

Als Ott im Jahr 2016 mit ihrem Song "Die immer lacht" die große Bühne der Schlagerwelt betrat, war Fischer schon längst an der Spitze angekommen und hatte millionenfach ihre Platten verkauft.

Keine zwei Jahre später performten die beiden Schlagerstars gemeinsam den Song "Regenbogenfarben" und hatten damit in der legendären "Helene Fischer Show" für einen Gänsehaut-Moment gesorgt. Der Auftritt blieb unvergessen, auf YouTube wurde das Video bereits über 39 Millionen Mal angeschaut.

Wer dachte, das daraus eine tiefere Freundschaft zwischen Ott und Fischer entstand, sah sich getäuscht.

"Also Helene habe ich tatsächlich erst eine Handvoll mal in meinem Leben gesehen und es ist jetzt nicht so, dass wir die besten Buddys sind oder so", erklärte Ott offen im SWR4-Podcast "Assenheimers Promitalk". Generell sei das Bild einer großen, heilen Schlagerfamilie eher "eine romantische Geschichte", wie sie ausführte.