Kerstin Ott über ihre Abkehr vom Rauchen: "Die größte Herausforderung war die Gewohnheit"

"Es war mir wichtig, da ein bisschen was drüber zu erzählen, weil ich selbst ja auch sehr oft in diesem Gefühl gesteckt hab", sagte die Sängerin nun über den Hit.

Das Lied, dessen Titel zunächst auf einen typischen Lovesong deutet, entpuppt sich während des Hörens als tief persönlicher Einblick in die Gefühlswelt von Kerstin Ott und ihr Ringen mit der Sucht. "Was wär' ich ohne dich? / Wer könnt' ich morgen sein / Wenn sich die Wege hier von uns beiden teilen?", heißt es darin unter anderem.

Vor allem aber der Alkohol habe sie deutlich mehr beschäftigt, als sie zunächst erwartet hätte, gab Kerstin Ott unumwunden zu - so sehr, dass sie dem Thema mit "Was wär' ich ohne dich" gar einen eigenen Song auf ihrem aktuellen Album "Für immer für dich" widmete.

Ab Ende Oktober ist Kerstin Ott mit ihrer "Für immer für euch"-Tour unterwegs. © Hendrik Schmidt/dpa

Ende des Jahres ist Kerstin Ott wieder mit ihrer Band unterwegs, macht am 12. November mit der "Für immer für euch"-Tour in Leipzig Halt. Die Vorbereitungen für die Tournee würden bereits in vollem Gange laufen. "Wir sind schon mittendrin, sind im Aufbau und überlegen, wo findet was auf der Bühne statt."

Ob ihre Fans dann auch zu "Was wär' ich ohne dich" mitsingen können, hielt die Sängerin zunächst Geheim, verriet jedoch: "Vom neuen Album wird einiges dabei sind."

"Alte Liebe rostet nicht", "Ganz oder gar nicht", "An diesen Tagen" und "Irgendwann vielleicht" hätten es bereits auf die Setlist geschafft. "Natürlich werden auch die Hits gespielt und einiges bekommt ein neues Gewand. Die Leute können sich auf viel Neues freuen."

Tickets für die "Für immer für euch"-Tour und das Konzert in Leipzig gibt es bei Eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.