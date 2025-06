"Kann das nicht mehr ignorieren": Deshalb lebt Kerstin Ott heute vegan

Leipzig - Das Leben von Kerstin Ott (43) hat schon so einige Wendungen zum Guten unternommen. Die Schlagersängerin hat erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört, dem Alkohol entsagt und sogar ihre Spielsucht überwunden. Seit einiger Zeit lebt sie nun auch vegan. Mit TAG24 sprach sie über die Entscheidung und darüber, wie es ihr heute damit geht.

Seit einiger Zeit lebt Sängerin Kerstin Ott (43) inzwischen vegan. "Ich habe für mich festgestellt, dass diese Massentierhaltung, selbst im Bereich Bio, einfach nicht das ist, was ich möchte", sagte sie gegenüber TAG24. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Immerhin: Der Umstieg war für die "Regenbogenfarben"-Sängerin nicht so drastisch wie der Abschied von Rauchen und Alkohol. Bereits zuvor hatte Kerstin Ott lange Zeit als Vegetarierin gelebt. "Meine Frau lebt schon ein Jahr länger vegan als ich. Durch sie habe ich gemerkt, dass die Umstellung nur am Anfang etwas Zeit benötigt, weil du schauen musst, was du einkaufst."

Mit der Zeit habe sie sich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. "Ich habe dann für mich festgestellt, dass diese Massentierhaltung, selbst im Bereich Bio, einfach nicht das ist, was ich möchte - und ich kann das auch einfach nicht mehr ignorieren. Ich finde das auch sehr schade, dass viele Menschen da noch immer nicht aufgeklärt sind und das für in Ordnung halten."

Auch die Haltung im Bereich anderer tierischer Produkte wie Milch oder Eier halte sie inzwischen für "ganz schrecklich", wie sie sagt.

"Wenn man sich dann noch überlegt, dass man die Muttermilch von jemand anderem trinkt, müsste man sich doch eigentlich auch selbst die Frage stellen, ob das nicht generell bisschen merkwürdig ist", so Ott.