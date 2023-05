Kesha spricht offen über extreme Angstzustände: "Verrückte psychedelische spirituelle Erfahrung"

Malibu (USA) - Sängerin Kesha (36) verriet in einem Interview, wie schlimm es zeitweilig um ihre psychische Gesundheit stand. Ihre Angstzustände sollen so heftig gewesen sein, dass ihr Gehirn in eine Art "psychedelische Pause" geriet und sie die Welt vollkommen anders wahrnahm.

"Mein Gehirn fühlte sich an, als ob … Ich dachte, es wäre vielleicht der Prozess einer psychotischen Pause oder so etwas", erklärte Kesha.

Seit 2014 ist die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Kesha Rose Sebert heißt, in Rechtsstreitigkeiten mit Dr. Luke verwickelt. Auch in diesem Jahr soll noch eine Verhandlung stattfinden. © Rodin Eckenroth/ AFP

Besonders der Song "Happy" habe dazu beigetragen, dass die Sängerin "eine kosmische Verbindung zwischen ihrer Seele und etwas Größerem" aufbauen konnte.

"Es geht einfach darum, dass ich glücklich sein und loslassen möchte. Ich möchte frei sein", sagte Kesha. Von den frechen Pop-Hits, mit denen die 36-Jährige berühmt wurde, ist tatsächlich wenig übrig geblieben. Kesha schrieb diesen Wandel dem Erwachsenwerden zu.

"Ich habe das Gefühl, dass ich nicht einfach in meinem kindlichen Selbst bleiben kann.", erklärte sie und fügte hinzu: "Dieses Album dokumentiert vollständig die Zeit, in der ich dachte: 'Okay, ich muss mich mit so einem Mist auseinandersetzen, und ich muss einfach da durch, und es wird wirklich unangenehm sein.'"

Kesha: "Ich habe das Gefühl, dass es mir wirklich dabei geholfen hat, mich zu einer Frau zu entwickeln - und das hört man alles auf dem Album."