"Ketamin-Königin": Drogenlieferantin muss nach Matthew Perrys Tod in den Knast

USA - Im Zusammenhang mit dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry (†54) ist eine Drogenlieferantin zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Der Schauspieler Matthew Perry (†54) war im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren gestorben. © Brian Ach/AP/dpa

Das berichteten die "New York Times" und der Sender CBS unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung in Los Angeles. Die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre Haft gefordert.

Die Verteidigung argumentierte, dass die 42-Jährige seit ihrer Festnahme im August 2024 in Untersuchungshaft gesessen und damit ausreichend Zeit hinter Gitter verbracht habe.

Die als "Ketamin-Königin" bekannte Frau hatte im vorigen September in fünf Anklagepunkten auf schuldig plädiert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lieferte sie unter anderem die Dosis des Narkosemittels Ketamin, die im Oktober 2023 zum Tod des Schauspielers führte.

Neben der Drogenlieferantin waren nach Perrys Tod auch zwei Ärzte, ein Assistent und ein Bekannter des Schauspielers festgenommen worden.

Einer der Ärzte erhielt im vorigen Dezember zweieinhalb Jahre Haft, sein Kollege wurde zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Die Strafen für die weiteren zwei Angeklagten stehen noch aus.