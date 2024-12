"Kevin – Allein zu Haus": McCallister-Kinder treffen sich nach mehr als 30 Jahren wieder!

"Kevin – Allein zu Haus" ist der vielleicht beliebteste Weihnachtsfilms überhaupt. © dpa/ProSiebenSat.1

Seit Anfang der 90er gehören "Kevin – Allein zu Haus" (1990) und "Kevin – Allein in New York" (1992) für viele Familien auf der ganzen Welt fest zum Weihnachtsprogramm. Die Storys über den kleinen aber gewieften Kevin McCallister (Macaulay Culkin, 44), der an Weihnachten gleich in zwei Jahren versehentlich von seiner Familie zurückgelassen wird, erinnert die Zuschauer daran, worauf es in der besinnlichen Zeit wirklich ankommt.

In der US-Kleinstadt Lafayette, unweit von New York City gelegen, kam es am Sonntag nun zu einem ganz besonderen Wiedersehen: Gleich fünf Kids der großen McCallister-Familie trafen in einem Spielzeuggeschäft aufeinander!

"Das war das erste Mal seit über 30 Jahren, dass sie alle zusammen waren", schrieb der Laden zu einer Reihe von Fotos der Reunion, die auf Instagram gepostet wurden (siehe weiter unten).

Hättet ihr die Geschwister und Cousins von Kevin nach mehr als drei Jahrzehnten noch wiedererkannt?