Kevin Hart sitzt nach Wettrennen im Rollstuhl: "Bin der dümmste Mann der Welt"

Nachdem sich Kevin Hart (44) kürzlich auf ein freundschaftliches Wettrennen mit dem ehemaligen NFL-Spieler Stevan Ridley (34) eingelassen hatte, meldete er sich auf seinem Instagram mit schockierenden Nachrichten: Der US-Komiker sitzt seither im Rollstuhl!

"44 Jahre und ich sitze nur auf meinem A****!!!!! Ich muss der dümmste Mann der Welt sein!!!!! Was zur Hölle mache ich?", betitelte er ein Video, das er am gestrigen Mittwoch mit seinen mehr als 178 Millionen Followern teilte, in dem er von seiner Misere berichtete.

"Ich sitze in einem Rollstuhl. Und warum? Nun, weil ich da raus bin und versuchte habe, ein paar junge Sachen zu machen", erklärte er und appellierte im gleichen Atemzug an all seine Fans über 40: "Das ist kein Spiel, respektiert dieses Alter."

So habe er sich nichts weiter dabei gedacht, als er einwilligte, mit dem ehemaligen Sport-Profi einen Zehn-Meter-Sprint hinzulegen.

"Diese Debatte drehte sich darum, wer schneller ist. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich ziemlich schnell bin", so Hart. "Stevan sagte: 'Kevin, du wirst mich auf keinen Fall schlagen.'"