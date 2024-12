Kim Kardashian krabbelt benommen durch weihnachtliches Müllhaus - Fans verstehen die Welt nicht mehr

Los Angeles (USA) - Was hat sie sich dabei nur gedacht? Die Fans von Kim Kardashian (44) starteten mit einem großen Rätsel in die Weihnachtswoche. Der Reality-Superstar hat am Montagmorgen (deutscher Zeit) ein verstörendes Video auf seine Instagram-Seite geladen. Darin krabbelt die Unternehmerin minutenlang durch ein vermülltes und von obskuren Gestalten bewohntes Haus.

Fans der Reality-Serie "The Kardashians" wussten zwar bereits von dem Song, doch dass das Musikvideo so merkwürdig werden würde, ahnte wohl keiner.

Doch was nun folgte, ergibt in den Augen vieler Fans wenig Sinn - eine Art Cover des Weihnachts-Klassikers "Santa Baby", produziert von ihrem Schwager Travis Barker (49).

Noch am Wochenende hatte Kim K sich in gewohnter Manier präsentiert: Im verführerischen roten Dress - inklusive megatiefem Ausschnitt - sendete sie ihren 359 Millionen (!) Insta-Followern weihnachtliche Grüße.

Alle paar Sekunden stößt der Zuschauer dabei auf ein neues, albtraumhaft-weihnachtliches Szenario. Mutter Maria, Jesus, Zwerge, Bodybuilder, Junkies und viele weitere Gestalten tauchen in dem Video auf.

Die dicke Überraschung ganz am Schluss: In der letzten Szene krabbelt Kim auf einen Weihnachtsmann zu, der sie filmt. Dieser entpuppt sich dann als Macaulay Culkin (44), der Star aus dem Weihnachtskultfilm "Kevin - Allein zu Haus"!

Doch was sie mit dem Video verarbeiten oder vermitteln wollte, blieb dem Großteil ihrer Follower dennoch schleierhaft. "Was zur Hölle ist das?", "Nur weil du es kannst, heißt das nicht, dass du es auch solltest" und "Ich bin so verwirrt. Kim, was machst du?" zählten zu den Top-Kommentaren unter dem Post.