"Aschenbrödel" und "Kevin - Allein zu Haus": Dann laufen die Weihnachtsklassiker im TV

Wir verraten Euch, wann "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Kevin - Allein zu Haus" in den kommenden drei Tagen im TV zu sehen sein werden.

Von Niklas Perband

Deutschland - Am 24. oder den Feiertagen einen entspannten Weihnachtsfilm auf der Couch gucken - das gehört für viele einfach zum Fest dazu! In Deutschland haben sich dabei vor allem "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Kevin - Allein zu Haus" als absolute Klassiker etabliert. Wir verraten Euch, wann die beiden Filme in den kommenden drei Tagen im TV zu sehen sein werden.

Kevin McCallister (Macaulay Culkin, heute 44, l.) vertreibt die "Feuchten Banditen" in "Kevin - Allein zu Haus". © dpa/Disney+ Dem kleinen, aber gewieften Kevin McCallister (Macaulay Culkin, heute 44) dabei zuzusehen, wie er sich gegen die "Feuchten Banditen" zur Wehr setzt, ist jedes Jahr aufs Neue eine Freude. Wie es inzwischen seit 2014 Tradition ist, läuft "Kevin - Allein zu Haus" (1990) auch am diesjährigen Heiligen Abend zur besten Sendezeit auf Sat.1 (20.15 Uhr). An selber Stelle läuft genau 24 Stunden später, am ersten Weihnachtsfeiertag (20.15 Uhr, Sat.1), dann auch wieder die Fortsetzung des Weihnachtsklassikers: "Kevin allein in New York" (1992). TV & Shows Harald Glööckler unter Schock! "Ist auf die Seite umgekippt und lag im Koma" Wer zu diesen Sendezeiten schon verplant ist, schaut allerdings in die Röhre. "Kevin - Allein zu Haus" läuft an den drei Tagen tatsächlich nur einmal im Free-TV. Ihr könnt den Film allerdings jederzeit auf Disney+ streamen.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" mit deutlich mehr Sendeterminen als "Kevin - Allein zu Haus"