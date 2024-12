Kim Kardashian setzt sich für Inhaftierte ein: Welche Strafmilderung sie jetzt bekommt

New Jersey - Kim Kardashian (44) setzt sich bereits seit einiger Zeit für Strafrechtsreformen in den USA ein. Nun verhalf sie einer Frau zur Freilassung nach 25 Jahren Haft.

Bis zum 23. März 2029 steht sie unter Bewährung, wie TMZ unter Berufung auf eine offizielle Erklärung des Gouverneurs von New Jersey berichtet.

So hat die TV-Ikone es nun erreicht, dass Dawns Haftstrafe um 5 Jahre verkürzt wird. Statt nach angedachten 30 Jahren wird die Verurteilte nun nach 25 Jahren Haft entlassen.

Kim Kardashian wurde bereits 2018 auf den Fall aufmerksam, nachdem sie von Dawn Briefe erhalten hatte, in denen sie ihre Geschichte erzählte. Davon inspiriert, begann Kim sich für Dawns Freilassung einzusetzen.

Das Reality-Sternchen spielte eine entscheidende Rolle bei der Freilassung der New Jerseyerin Dawn Jackson, die 25 Jahre im Gefängnis verbrachte. Laut TMZ habe sie einen Mann erstochen, der sie zuvor sexuell missbraucht haben soll.

Emma McIntyre/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Im April 2024 war Kim Kardashian (44) im Weißen Haus zu Gast, um Strafrechtsreformen zu diskutieren. © Jim Watson/AFP

Außerdem habe TMZ von Insidern erfahren, dass Kim Kardashian weiterhin für Häftlinge in New Jersey und anderswo eintreten wird. Zudem habe die 44-Jährige bisher noch nicht mit Dawn direkt gesprochen, eine Kontaktaufnahme zwischen den beiden sei aber in den kommenden Wochen geplant.

Dabei ist die Frau aus New Jersey nicht die Erste, der Kim Kardashian zu einer Freilassung verholfen hat. Bereits 2018 setzte Kim sich für die Freilassung von Alica Marie Johnson (69) ein, die wegen eines Drogendeliktes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde.

Seit mehreren Jahren arbeitet die Skims-Gründerin daran, Anwältin zu werden, so wie ihr verstorbener Vater Robert Kardashian. Im Dezember 2021 bestand sie ihr erstes Staats-Examen. Auf Instagram gewährt sie ihren Fans immer mal wieder kleine Einblicke in ihre Jura-Reise.