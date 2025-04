Gender-Reveal-Party: Kim Virginia zeigt erstes Mal Babybauch, doch Fans zweifeln!

Kim Virginia (29) organisierte eine Gender-Reveal-Party in Dubai. © Bildmontage: Kim Virginia/Instagram

Ein Instagram-Video zeigt das liebevoll hergerichtete Zimmer mit Kuchen-Buffet sowie zahlreichen rosa und blauen Ballons. Von den Gästen fehlt jedoch jede Spur. Auch ein Fan fragt sich: "Wofür das ganze Zeug, wenn keine Gäste da sind?"

In den Kommentaren erklärt Kim, dass es sich um Aufnahmen für ihre Familie in Deutschland gehandelt habe. "Aber die seid ihr ja auch mittlerweile", stellt das Reality-TV-Sternchen klar.

Mittels Luftballons sowie Konfettikanonen wollen Kim und ihr Verlobter Nikola Glumac (29) dann das Babygeschlecht verraten. Kurz darauf ist klar: Es wird ein Mädchen!

Und auch einen Blick auf Kims Bauch dürfen ihre Fans erhaschen. Im Spiegel filmt sich die 29-Jährige im Seitenprofil, dabei zeichnet sich eine kleine Babykugel ab.

In den Kommentaren herrscht jedoch Uneinigkeit. Während zahlreiche Fans ihre Glückwünsche kundtun, werfen andere der "Beauty and the Nerd"-Teilnehmerin weiterhin vor, die Schwangerschaft vorzutäuschen.