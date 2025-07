Amira Aly lässt mit Geständnis über Ex-Mann Oliver Pocher aufhorchen

Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" spricht die Beauty mit Gastgeberin Barbara Schöneberger (51) auch über ihre Herkunft und ihren Nachnamen. "Der ist Arabisch. Also Amira ist ein muslimischer Name und mein Vater ist ja Ägypter", erklärt sie.

Inzwischen ist die gebürtige Österreicherin glücklich mit "taff"-Moderator Christian Düren (35) liiert. © Jens Kalaene/dpa

Irgendwann habe der Vater ihrer beiden Söhne dann plötzlich vorgeschlagen: "Hey, warum fliegen wir da nicht einfach hin? Du wirst dir das niemals verzeihen können, wenn du das nie gemacht hast." So sei der Stein schließlich ins Rollen gekommen.

In Bezug auf Amiras jüngste Aussagen, dass Olli sie geradezu in Formate und vor die Kamera gedrängt habe, merkt Schöneberger stichelnd an: "Der hat dich in einige Sachen reingezwungen und diese ist ja dann am Ende ganz gut gelaufen."

Dem kann auch ihre Gesprächspartnerin nicht widersprechen. "Das war schon sehr wichtig, sehr gut. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das so gekommen ist damals", gibt Amira unverblümt zu.

Ihre Familie habe seinerzeit extra einen Bus gemietet, um sie in der Nacht am Flughafen in Kairo abzuholen. Das Ganze sei für sie "sehr emotional" gewesen. Am Ende habe ihr das Treffen aber geholfen, eine klaffende Lücke in ihrem Leben zu schließen. Dank Olli.