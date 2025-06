Kim Virginia meidet Nikola konsequent: Jetzt sucht er eigene Wohnung

Alles in Kürze

Nun heißt es für den Tattoo-Liebhaber, aus dem gemeinsamen Zuhause auszuziehen. "Ich bin jetzt schon auf Wohnungssuche. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass es so kommen würde", sagte er.

In ihrer Instagram-Story sprach sie von einem " Vorfall mit körperlicher Gewalt ", gab jedoch keine weiteren Einzelheiten preis. Kurz darauf löste sie die Verlobung auf und zog offenbar einen Schlussstrich .

Nikola packt seine Sachen und zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus. © Screenshot/Instagram/@kimvirginiaa

Dass zwischen ihm und seiner früheren Verlobten alles aus und vorbei ist, setzt Nikola nach wie vor schwer zu. "Es fühlt sich alles so unreal an", merkte er weiter an.

Er fügte hinzu: "Als Nächstes rufe ich die Umzugsfirma an, wegen all meiner Sachen, und dann ziehe ich komplett aus der gemeinsamen Wohnung aus."

Kim hingegen scheint mit dem Kapitel Nikola Glumac endgültig abgeschlossen zu haben.