Fremdgegangen? So lief Aussprache zwischen Kim Virginia und Nikola

Dubai - Nachdem Kim Virginia (30) durch einen Tritt in den Bauch ihr ungeborenes Kind verloren hat, zerbrach auch ihre Beziehung zu Nikola Glumac (29). Auch eine spätere Aussprache brachte keine Versöhnung.

Alles in Kürze

Jetzt trafen sich die beiden zu einem klärenden Gespräch, das, wie Kim in ihrer Instagram -Story durchblicken ließ, alles andere als friedlich verlief.

Nikola Glumac (29) reagierte daraufhin aufgebracht in seiner Instagram-Story. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/Nikola_glumac

Ein Satz von Kim sorgte dabei besonders für Aufsehen: "Kennt ihr solche Männer, die Frauen fremdgehen und dann heulen?"

Ob sie damit andeuten wollte, dass Nikola untreu gewesen sein könnte, ließ sie offen. Die Aussage wirft jedoch ein deutliches Licht auf die Situation.

Auch Nikola meldete sich daraufhin aufgebracht in seiner Story zu Wort: "Es reicht mir einfach. [...] Jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich sage, das war's, es geht nicht mehr."

Er kündigte außerdem an, am Sonntag darüber sprechen zu wollen, was alles vorgefallen ist.

Bleibt abzuwarten, was er alles offenbart.