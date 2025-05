"Der schönste Moment meines Lebens": Kim Virginia und Nikola Glumac haben sich verlobt!

Australien - Was für eine Nachricht: Kim Virginia (29) und Nikola Glumac (29) haben sich verlobt!

Kim Virginia (29) schwebt aktuell auf Wolke 7! © IMAGO / Gartner

Dies machte das Influencer-Pärchen in einem Video auf Instagram öffentlich, das Kim mit den Worten "Der bisher schönste Moment meines Lebens" betitelte.

Darin zu sehen ist Nikola, der bei Sonnenuntergang an einem malerischen Strand vor seiner Liebsten auf die Knie geht.

"Habe einfach nichts geahnt", schrieb die Frischverlobte voller Begeisterung in einem Kommentar unter dem Clip. "Womit habe ich so einen tollen Mann verdient?!"

Auch Nikola meldete sich seither zu Wort, kommentierte das Video ebenfalls: "Als wir uns 2021 das erste Mal gesehen und begrüßt haben, hätte ich nie gedacht, dass du vier Jahre später meine Frau sein würdest. Aber das Universum hatte wohl andere Pläne und hat mir das schönste Geschenk überhaupt gemacht: dich!"

Nun freue er sich auf alles, was noch komme. "Mit dir fühlt sich einfach alles richtig an. Meine beste Freundin und Frau! Love you!"