Trennung in Sicht? Bei Nikola und Kim Virginia hängt der Haussegen schief

Kim Virginia Hartung erzählte in ihrer Instagram-Story, dass sie und Nikola (beide 29) sich heftig gestritten hätten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/kimvirginiaa

Kim teilte am Montag ein Foto auf Instagram, in dem sie verriet, dass sie und Nikola sich ordentlich in die Haare gekriegt hätten. "Nikola und ich hatten einen richtig heftigen Streit", so die Influencerin. Daraufhin zog sie in ein separates Hotelzimmer, um sich eine Auszeit zu nehmen und einen freien Kopf zu bekommen.

Doch als Kim am Dienstag versuchte, sich mit Nikola wieder zu versöhnen und das Wiedersehen auf Video festzuhalten, war das Hotelzimmer leer - von dem 29-Jährigen keine Spur.

"Leute, das Bett ist komplett unberührt, er ist gerade nicht hier", erklärte sie entsetzt - und das, obwohl sie eigentlich gleich hätten auschecken müssen.

Sie machte sich große Sorgen, denn weder Freunde, Familie noch das Management hatten etwas von ihm gehört.

Verzweifelt startete sie einen Suchaufruf, doch Nikola blieb zunächst spurlos verschwunden.