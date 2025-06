Kim Virginia zieht Schlussstrich: Kein Comeback mit Nikola

Am Mittwoch machte Kim Virginia das Aus ihrer Verlobung öffentlich (l.), zwei Tage später zog sie offenbar einen endgültigen Schlussstrich. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/kimvirginiaa

Die TV-Bekanntheit hatte sich vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus gemeldet und über einen schweren Vorfall gesprochen, bei dem es offenbar zu körperlicher Gewalt gekommen war.

Ihr Partner Nikola soll dabei eine Panikattacke erlitten haben und war nicht in der Lage, sie zu unterstützen.

Für Kim war das eine untragbare Situation, die für sie schlichtweg unverzeihlich ist.

Deshalb entschied sie sich, die Verlobung zu beenden und richtete sich in ihrer Instagram-Story am Freitag mit klaren Worten an ihre Follower: "Was Nikola betrifft … Ich bin zutiefst enttäuscht. Es gibt für mich nichts mehr zu klären, keine Gespräche mehr zu führen. Das Kapitel ist abgeschlossen … was jetzt kommt, ist ein Neuanfang."