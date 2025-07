Maite Kelly packt aus: Darum pfiff sie auf das "Kelly Family"-Comeback

Maite Kelly (45) ist als Solokünstlerin inzwischen auch ohne ihre berühmt-berüchtigte Familie erfolgreich. (Archivbild) © Joerg Carstensen/dpa

Im Gespräch mit dem Österreichischen Rundfunk (ORF) verriet der Schlager-Star, dass ihre Kinder die treibende Kraft hinter ihrer Absage waren. Dabei habe sie durchaus den Wunsch verspürt, wieder gemeinsam mit der Familie auf Tour zu gehen.

Kelly erklärte dazu: "Ich wollte eigentlich gerne mitmachen, aber ich habe halt drei Kinder. Es war viel einfacher für mich als Einzelmensch meinen Kalender um meine Kinder zu planen, als meine Geschwister dazu zu zwingen, sich anzupassen."

Als absoluter Familienmensch seien ihr ihre Anverwandten natürlich enorm wichtig. Doch der eigene Nachwuchs steht für die 45-Jährige dann ganz offensichtlich noch ein kleines bisschen höher. "Als Mutter bin ich meinen Kindern für immer verpflichtet", stellte Maite unmissverständlich klar.

Statt noch einmal an die guten alten Hype-Zeiten in den 1990er-Jahren anzuknüpfen, ging die Dreifach-Mama ihren ganz eigenen Weg - als Solokünstlerin. So konnte sie Musik und Familie viel besser in Einklang bringen.