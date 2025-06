Nach rätselhaften Instagram-Botschaften: Kim Virginia zieht sich zurück und schweigt

In ihrer Instagram-Story wandte sich Kim am Sonntag an ihre Fans und schrieb: "Heute hat als einer der schönsten Tage begonnen… und ist in einem Albtraum geendet. Ich wurde gerade stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ich kann kaum atmen oder denken".

Kim Virginia Hartung gab ein Lebenszeichen aus dem Krankenhaus und versicherte, dass es ihr und ihrem Baby gut gehe. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/kimvirginiaa

Wenig später meldete sich Kim schließlich selbst wieder aus dem Krankenhaus zu Wort.

In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Mir geht es immer noch nicht besser. Ich kann und will gerade nicht in Worte fassen, was seit gestern passiert ist. Das ist der größte Albtraum, den ich je erlebt habe."

Auch diesmal ging sie nicht ins Detail. Trotzdem wollte sie ihren Fans ein kurzes Lebenszeichen senden und stellte klar: "WIR leben beide noch."

Dabei ging sie auf die Spekulationen einiger Nutzer ein, die eine Fehlgeburt vermuteten. Für Kim völlig unverständlich: "Wie auch in den letzten Monaten scheint man mit einer erschreckenden Erwartung auf einen Abort zu hoffen. Ich finde keine Worte mehr für das, was manche Menschen für 'normal' oder 'gerechtfertigt' halten … in einer Situation, in der es um das Leben eines Babys und seiner Mutter geht."

Abschließend kündigte sie an, sich vorerst zurückzuziehen. Um ihre Social-Media-Accounts werde sich in der Zwischenzeit ihr Management kümmern.