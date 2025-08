Nach Trennung von Ana Ivanović: Kinder senden süße Botschaft an Papa Bastian Schweinsteiger

Alles in Kürze

Die Ehe von Bastian Schweinsteiger (41) und Ana Ivanović (37) liegt in Trümmern. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Am Freitag wurde Schweinsteiger 41 Jahre alt. Auf Instagram veröffentlichte der Ex-Nationalspieler dazu ein Bild und bedankte sich damit "für die zahlreichen Glückwünsche", wie er dazu schrieb.

Auf dem Foto ist er mit seiner Geburtstagstorte zu sehen, die offenbar seine drei Söhne Luka (*2018), Leon (*2019) und Theo (*2023) für ihn gebacken haben. Auf der Glasur steht nämlich geschrieben: "Happy birthday, best dad."

Der "beste Vater" strahlt passend dazu stolz in die Kamera.

Ivanović und Schweinsteiger wurden 2014 als Paar enttarnt, als sie während der US Open bei einem Spaziergang in New York fotografiert wurden.

2017 feierte das Sportlerpaar eine Traumhochzeit in Venedig.