Kino oder Streaming? Schauspiel-Star Charly Hübner hat klare Meinung

In Wolfgang Beckers letztem Film spielt Charly Hübner (52, r.) einen Videothek-Besitzer. © Christophe Gateau/dpa

"Früher habe ich ganz viel gestreamt, aber mittlerweile gehe ich wieder lieber ins Kino", sagte Hübner der Deutschen Presse-Agentur. Er ist bald im neuen Film "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" des verstorbenen Regisseurs Wolfgang Becker ("Good Bye, Lenin!") zu sehen.

"Ich finde die Dramaturgien beim Streaming oft vorhersehbar. Ich schaue immer mal wieder rein, aber deutlich weniger als vor fünf Jahren", sagte Hübner. Er selbst habe sehr, sehr viele DVDs gehabt. "Alle, die man jetzt kriegen kann, habe ich nicht mehr, aber diese ganzen Arthouse-Perlen oder auch schräge Filme habe ich alle aufgehoben."

Als Beispiel nannte er mehrstündige Filme des ungarischen Regisseurs Béla Tarr oder Improvisations-Geschichten aus den 70er-Jahren, Nachfolger von der französischen Filmbewegung Nouvelle Vague.

Über die Vorzüge des Kinos sagte der Schauspieler: "Im Kino kannst du dich dem Film und seinen Eindrücken nicht verweigern, selbst wenn er nicht aufgeht. Du bist ihm ausgesetzt, wie bei der Musik bei einem Rockkonzert."

Beim Streaming und beim Digitalen hingegen habe man gewissermaßen nur eine neurologische Information und die bestimme, ob man sie in etwas Sinnliches umsetze oder nicht. "Und das ist das Problem, weil wir vieles nur noch passiv konsumieren."