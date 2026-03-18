Tumor-Schock für Kai Noll: Der TV-Star muss sofort operiert werden

Köln - Hiobsbotschaft für Kai Noll (61): Der ehemalige " Unter uns "-Star hat eine schwere Tumor-Erkrankung öffentlich gemacht.

Serien-Darsteller Kai Noll (61) musste sich einer sofortigen Tumor-Operation unterziehen. © Henning Kaiser/dpa

Ab dem 20. Juni wird der Schauspieler bei den Karl-May-Festspielen in Eging am See einen Häuptling spielen. Dafür werden derzeit auch einige Szenen hoch zu Ross einstudiert. Bei einer Probe bemerkte Noll allerdings plötzlich, dass etwas nicht stimmte.

"Ich hatte eine Szene zu spielen, wo ich tatsächlich wieder reiten musste. Tage vorher bemerkte ich, dass ich immer schlechter auf einem Auge sehen konnte. Das machte mir enorme Sorgen", verriet er im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Da sich die Symptome nicht besserten, konsultierte er sofort einen Augenarzt. Nach einer eindringlichen Untersuchung erhielt er schließlich die schockierende Diagnose, dass sich direkt an seinem Augenlid ein Tumor gebildet hatte.

Und die Situation war wirklich ernst. Wie Noll im Interview weiter preisgab, habe ihm durch die Wucherung sogar der Verlust seines Augenlichts gedroht. Aus diesem Grund ordnete der behandelnde Mediziner auch umgehend eine Operation an.