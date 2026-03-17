Schmutz-Krieg in Hollywood! Rebel Wilson in dreckigem PR-Skandal

Los Angeles (USA) - Neue Enthüllungen erschüttern Hollywood: Rebel Wilson (46) steht im Zentrum eines heftigen PR-Skandals. Wie " The Hollywood Reporter " (THR) berichtet, soll ihr Krisen-Team eine gezielte Schmieren-Kampagne gegen die Produzentin Amanda Ghost ihres Regiedebüts "The Deb" geplant haben.

Rebel Wilson (46) steht im Zentrum eines heftigen PR-Skandals. © instagram/thedebfilm Bildmontage: Foto von BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, CHARLY TRIBALLEAU / AFP

In einer veröffentlichten Audioaufnahme, die THR vorliegt, weist der Digitale Berater Jed Wallace die PR-Agentin Melissa Nathan an, ohne Beweise zu behaupten, Ghost sei eine "Madame", die junge Frauen für mächtige Männer vermittle.

So sagt er wörtlich: "Wir können nicht einfach sagen: ‘Oh, sie ist eine Schlampe, sie ist scheiße’. Es muss wirklich wirklich schwerwiegend sein und mit etwas so Schwerwiegendem in Verbindung stehen."

Auch Star-Anwalt Bryan Freedman (bekannt als Justin Baldonis Anwalt), damals Wilsons Rechtsberater, wird in dem Gespräch genannt.

Die brisanten Inhalte kamen im Zuge des Rechtsstreits um Baldonis Film "It Ends With Us" ans Licht, bei dem interne Kommunikation sowie Aussagen unter Eid öffentlich wurden.