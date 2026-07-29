Klare Ansage von Romina Palm: Bei diesem Thema geht sie als Mama kein Risiko ein
Zypern - Das Wohl ihrer Tochter Hazel steht für Romina Palm (27) immer an erster Stelle. Jetzt hat das Model im Netz auf Nachfrage beantwortet, wie es seinen Nachwuchs vor der starken Sonne auf Zypern richtig schützt.
Bereits ein Jahr lang lebt die einstige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" schon mit ihrem Verlobten Christian Wolf (31) auf Zypern - nur zwei Monate zuvor brachte sie das gemeinsame Töchterchen auf die Welt.
Und das wird in der neuen Heimat so gut es geht vor äußeren Faktoren geschützt, erklärt die 27-Jährige in einer Fragerunde auf Instagram.
Ein User wollte zuvor von ihr wissen, wie sie die Einjährige vor der teils starken Sonne auf Zypern richtig schützt. "UV-Kleidung, UV-Schirm, möglichst nur Schatten und Eincremen", schreibt die Ex-Freundin von Stefano Zarrella (35) dazu.
Heißt im Klartext: Vor der eigenen Haustür überlässt die ehemalige Wahl-Kölnerin in Sachen Sonnenschutz nichts dem Zufall.
Romina Palm mittlerweile auf Zypern angekommen
Das Interesse ihrer Community hatte sie damit allerdings noch nicht ganz gestillt. Denn ebenfalls nachgehakt wurde auch beim Thema Auswanderung und ob sich Romina auf Zypern inzwischen schon heimisch fühle.
"Seitdem ich Hazel und mir einen Freundeskreis aufgebaut habe, mit Hazel die Gegend erkunde und viele Erinnerungen für die Ewigkeit sammle - fühlt es sich wie 'Nach Hause'-Kommen an", erklärt sie.
Und das trotz der Tatsache, dass ihr Zukünftiger einen Großteil der Zeit nicht zu Hause sei und sie ihre privaten vier Wände dauerhaft mit wechselnden Fitness-Influencern teilen muss.
Das ist nämlich Teil der Business-Idee ihres baldigen Ehemanns - sein Zuhause mit bereits bekannten oder aufstrebenden Influencern der Szene zu teilen, um Inhalte zu produzieren.
Für Model und Influencerin Romina Palm scheint das - aufgrund des jungen Alters ihrer Tochter - wohl noch kein Problem zu sein.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm