29.07.2026 09:48 Klare Ansage von Romina Palm: Bei diesem Thema geht sie als Mama kein Risiko ein

Model Romina Palm hat verraten, dass sie bei einer Sache rund um Tochter Hazel extrem vorsichtig ist und keinerlei Risiko eingeht.

Von Maurice Hossinger

Zypern - Das Wohl ihrer Tochter Hazel steht für Romina Palm (27) immer an erster Stelle. Jetzt hat das Model im Netz auf Nachfrage beantwortet, wie es seinen Nachwuchs vor der starken Sonne auf Zypern richtig schützt.

Seit Mai 2025 sind Romina Palm (27) und Christian Wolf (31) stolze Eltern der kleinen Hazel. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm Bereits ein Jahr lang lebt die einstige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" schon mit ihrem Verlobten Christian Wolf (31) auf Zypern - nur zwei Monate zuvor brachte sie das gemeinsame Töchterchen auf die Welt. Und das wird in der neuen Heimat so gut es geht vor äußeren Faktoren geschützt, erklärt die 27-Jährige in einer Fragerunde auf Instagram. Ein User wollte zuvor von ihr wissen, wie sie die Einjährige vor der teils starken Sonne auf Zypern richtig schützt. "UV-Kleidung, UV-Schirm, möglichst nur Schatten und Eincremen", schreibt die Ex-Freundin von Stefano Zarrella (35) dazu. Promis & Stars Nach drei Jahren ohne Alkohol: Sängerin Annett Louisan zieht Bilanz Heißt im Klartext: Vor der eigenen Haustür überlässt die ehemalige Wahl-Kölnerin in Sachen Sonnenschutz nichts dem Zufall.

Romina Palm mittlerweile auf Zypern angekommen