Ehrliche Worte: Das sagt Michelle über ihr Karriere-Ende in ARD-Show von Silbereisen

Köln - Mit einem Dreifach-Auftritt beim " Schlagerbooom Open Air " beendete Michelle vor einigen Wochen ihre Gesangskarriere. Mit etwas Abstand blickt die 54-Jährige jetzt auf diesen besonderen Moment zurück.

Schlagerstar Michelle (54) hat ihre musikalische Karriere beendet. © Christoph Reichwein/dpa

Hatte sie sich ihren letzten musikalischen Akt genau so vorgestellt? "Wenn du schon 34 Jahre auf der Bühne stehst und auch bei [Florian] Silbereisen von Anfang an dabei bist, fühlt sich das schon an wie eine Familie", betonte die Sängerin auf Instagram.

In ihrem Livestream "Nachtgedanken" ließ sie den hochemotionalen Abschiedsabend in Kitzbühel (Österreich) noch einmal Revue passieren. Doch nicht nur für den ARD-Moderator hatte Michelle ein paar warme Worte übrig, sondern für das gesamte "Schlagerbooom"-Team.

Voller Dankbarkeit stellte die Blondine klar: "Ganz egal, ob ich grad einen Song hatte, hinter dem sie nicht standen, ganz egal, was in meinem Leben grade los war, egal, was da grad für ein Pfosten neben mir stand, die haben mich immer aufgenommen."

Aus diesem Grund habe sie der Abschied an diesem Abend besonders tief bewegt, wie Michelle weiter ausführte. Denn sie wisse, dass sie viele Menschen aus dem Team, "die ich wahnsinnig in mein Herz geschlossen hab", in Zukunft nicht mehr regelmäßig sehen werde.