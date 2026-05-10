Sächsischer Gartensheriff über jahrelangen Streit unter Nachbarn: "Hab ne ganz miese Sache am Hals"

Leipzig - Eigentlich sind die Parzellen der Gartenfreunde Südost e.V. in Leipzig ein Hort der Erholung und der Gemeinschaft. Doch überall dort, wo verschiedene Menschen mit ihren Eigenheiten zusammenkommen, lassen sich Konflikte nicht immer vermeiden.

Auslöser für die jüngste Eskalation in einem jahrelangen Nachbarschaftsstreit war dieser improvisierte Zaun. © Instargam/Kleingartensheriff

Manche Auseinandersetzungen eskalieren dabei über Jahre hinweg so doll, dass sich irgendwann sogar die Nachbarn der Streithähne hilfesuchend an den sächsischen Kleingartensheriff wenden.

"Heute habe ich ne ganz miese Sache am Hals", erklärt Michael Baumann (62) in seinem neuen Instagram-Video. "Ich hab jetzt langsam als Vorstand die Nase voll, das hat sich über Jahre hochgeschaukelt."

Bei den im Clinch liegenden Parteien handele es sich keinesfalls um Unschuldslämmer, bilanziert der Sheriff gereizt. Wo genau der Ursprung des Streits liegt, scheint aber keiner mehr zu wissen.

Zuletzt hatte eine Seite gar beantragt, das Gartentor auf die andere Seite der eigenen Parzelle verlegen zu dürfen, um den verhassten Nachbarn auf dem Weg zum Kleinod nicht mehr begegnen zu müssen.

"Da werde ich euch jetzt langsam mal die Hörner stutzen oder abschneiden", droht der Sheriff. "Wenn schon die anderen Nachbarn sagen: 'Herr Baumann, da ist wieder Streit und Zank' - das geht nicht!"