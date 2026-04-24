"Dort herrscht manchmal das blanke Spießertum": Sheriff verrät, worauf es beim Garten-Pachten ankommt
Leipzig - Insbesondere im Frühling steigt die Versuchung, sich selbst als Gärtner zu probieren, enorm in die Höhe. Kleingartensheriff Michael Baumann verriet nun, worauf man beim Pachten eines Kleingartens achten sollte.
"Ein Kleingarten ist nicht nur dazu da, um seine Freizeit zu verbringen, sondern es gibt Arbeit und vor allem jede Menge Regeln, die einzuhalten sind", warnte der Kleingartensheriff gleich zu Beginn seines neuesten YouTube-Videos.
Gerade jetzt, wo sich die Natur wieder von ihrer schönsten Seite zeigt, scheint die Vorstellung einer eigenen grünen Oase für viele Bewohner der Messestadt gar keine so schlechte Idee zu sein. Damit der "Kleingartentraum nicht zum Albtraum wird", gab Michael Baumann seinen Followern eine "ultimative Checkliste" an die Hand.
Am wichtigsten sei es, bei der Wahl des Gartens die Buchstaben L, Z und P auf dem Schirm zu haben, also beim Besuch der Anlage die Lage, den Zustand (Einhaltung der Regeln, Verfassung der Laube) und den Preis zu überprüfen.
Besonders im Hinblick auf die Lage verriet der Garteninfluencer einen Geheimtipp: "Es ist auch wichtig, mal zu schauen, wer die Nachbarn sind. Denn Nachbarschaft links und rechts am Zaun ist verdammt wichtig, weil Nachbarschaft ist Gemeinschaft."
Gespräch mit dem Sheriff: Urologen können so richtig punkten
Sollte der Garten alle Punkte der Checkliste erfüllen, erfolgt die Vorstellung beim Vorstand höchstpersönlich. "Wir machen mit euch ein Gespräch, reden mit euch, horchen euch ein wenig aus, was ihr wollt, was ihr könnt, was ihr seid, und dann könnt ihr einen Aufnahmeantrag ausfüllen, weil ihr nämlich Mitglied in dem Verein sein müsst", erklärte Baumann.
Die erste Frage, die er seinen Interessen noch in diesem Gespräch stellen würde, sei, wie viel Zeit sie für den Garten aufbringen könnten. Denn solltet Ihr nur einmal im Monat im Garten arbeiten können, wärt Ihr laut Baumann nicht für den Kleingarten geeignet.
Ein weiterer bedeutender Aspekt sei der Beruf der zukünftigen Gartenfreunde. "In der heutigen Zeit brauchst du einen Klempner, einen Elektriker, einen Tischler. In meinem Alter braucht man auch mal einen Urologen, einen Allgemeinmediziner. Das sind so bissl Beziehungsfragen", lachte der Sheriff. "Das gehört mit dazu."
Des Weiteren gab der "Wächter der Gartenordnung" seinen Zuschauern noch einen ganz zentralen Rat: "Denkt daran, das Kleingartenwesen ist immer spießig. Dort herrscht manchmal das blanke Spießertum. Und das solltet ihr beachten."
Das komplette Video mit vollständiger Checkliste findet Ihr auf dem YouTube-Kanal des Kleingartensherrifs.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/YouTube: Kleingartensheriff