"Dort herrscht manchmal das blanke Spießertum": Sheriff verrät, worauf es beim Garten-Pachten ankommt

Leipzig - Insbesondere im Frühling steigt die Versuchung, sich selbst als Gärtner zu probieren, enorm in die Höhe. Kleingartensheriff Michael Baumann verriet nun, worauf man beim Pachten eines Kleingartens achten sollte.

Im Frühling und Sommer bestechen die Kleingärten als wunderschöne Wohlfühl-Oasen. © Screenshot/YouTube: Kleingartensheriff

"Ein Kleingarten ist nicht nur dazu da, um seine Freizeit zu verbringen, sondern es gibt Arbeit und vor allem jede Menge Regeln, die einzuhalten sind", warnte der Kleingartensheriff gleich zu Beginn seines neuesten YouTube-Videos.

Gerade jetzt, wo sich die Natur wieder von ihrer schönsten Seite zeigt, scheint die Vorstellung einer eigenen grünen Oase für viele Bewohner der Messestadt gar keine so schlechte Idee zu sein. Damit der "Kleingartentraum nicht zum Albtraum wird", gab Michael Baumann seinen Followern eine "ultimative Checkliste" an die Hand.

Am wichtigsten sei es, bei der Wahl des Gartens die Buchstaben L, Z und P auf dem Schirm zu haben, also beim Besuch der Anlage die Lage, den Zustand (Einhaltung der Regeln, Verfassung der Laube) und den Preis zu überprüfen.

Besonders im Hinblick auf die Lage verriet der Garteninfluencer einen Geheimtipp: "Es ist auch wichtig, mal zu schauen, wer die Nachbarn sind. Denn Nachbarschaft links und rechts am Zaun ist verdammt wichtig, weil Nachbarschaft ist Gemeinschaft."