Zur Kleingärtnerin geschlagen: Gartensheriff stellt Krokus-Influencerin auf die Probe
Leipzig - "Ist Evy eine Kleingärtnerin?", fragte der Kleingartensheriff in seinem neuesten Video. Um die Garteninfluencerin auf Herz und Nieren zu prüfen, stattete er ihr höchstpersönlich einen Besuch im Kleingarten ab.
"Oh, was ist denn jetzt hier los?", wunderte sich der Kleingartensheriff beim Empfang an Evys Gartentor.
Ende Dezember hatte Evy (31) mit einer ganz besonderen Pflanzaktion unter den Garten-Influencern für Aufsehen gesorgt. "Ich pflanze 600 Krokus-Zwiebeln einfach mitten in unseren Kleingartenrasen", hatte sie damals verkündet und auf ein buntes Blütenmeer im Frühling gehofft.
Mit der Frage, ob ihr der Gartenvorstand für die Aktion eine Verwarnung geben könnte, rief sie natürlich auch den sächsischen Kleingartensheriff auf den Plan. "Es fehlt die kleingärtnerische Nutzung im Garten", bemängelte daraufhin der Leipziger. "Die blühen ungefähr eine Woche im Frühjahr und dann aus die Maus."
Um zu beweisen, dass in ihrer grünen Wohlfühloase doch nicht alles schiefläuft, lud Evy Michael Baumann prompt zur Krokus-Blüte und damit auch zur umfangreichen Kontrolle ein.
Doch schon beim Blick übern den Gartenzaun entdeckte Baumann die erste Pleite: "Ich mach' mir den weiten Weg, um mir die vielen Tausenden Krokusse anzuschauen …", lachte er, als von dem erhofften Meer aus Blüten jede Spur fehlte. "Es ist ein Trauerspiel", gestand auch Evy.
Heckenhöhe, Ein-Drittel-Regel und Co.: Kann Evy doch noch überzeugen?
"Ich hab nicht geschlafen die Nacht", bangte Evy.
Ausgerüstet mit seiner Messlatte wollte der Sheriff insbesondere dem kleingärtnerischen Nutzen und somit der Ein-Drittel-Regelung vor Ort etwas genauer auf den Grund gehen. Nach ein paar wohlwollenden Rechnungen segnete er diesen Punkt immerhin schonmal als gegeben ab.
Das nächste Manko, was ihm die Haare zu Berge stehen ließ: ein Sichtschutz aus Efeu. "Gruselig", wetterte da der Vorstand. "Raus! Efeu raus!"
Aber der wohl wichtigste Punkt auf Baumanns Liste folgte noch: die korrekte Heckenhöhe. "Da hat mein Baby schon die ganze Fahrt drauf gewartet", freute er sich. Bei einer vorgeschriebenen Höhe von maximal 1,50 Meter sei Evy auch da ganz gut dabei.
Doch wäre Baumann nicht der Kleingartensheriff, wenn ihm nicht doch noch etwas auffallen würde: "Wir stehen, liebe Freunde, vor einem illegalen Hochbeet", triumphierte er und erklärte, dass sogar Hochbeete als Bauwerke beim Vorstand beantragt werden müssten.
Trotz alledem entsprechen Evy und ihr Garten zu ungefähr 90 Prozent den kleingärtnerischen Anforderungen, so Baumann. "Das ist gerade eine richtig schöne Bestätigung. Ich freu' mich", staunte da Evy, die den Erfolg mit dem Sheriff bei einer deftigen Bratwurst feierte.
Das komplette Video von Evys Gartenkontrolle findet Ihr auf dem YouTube-Kanal vom Kleingartensheriff.
Titelfoto: Bildmontage: YouTube/Kleingartensheriff, Instagram/evy.nfc