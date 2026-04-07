Zur Kleingärtnerin geschlagen: Gartensheriff stellt Krokus-Influencerin auf die Probe

Leipzig - "Ist Evy eine Kleingärtnerin?", fragte der Kleingartensheriff in seinem neuesten Video. Um die Garteninfluencerin auf Herz und Nieren zu prüfen, stattete er ihr höchstpersönlich einen Besuch im Kleingarten ab.

Ende Dezember hatte Evy sage und schreibe 600 Krokuszwiebeln gepflanzt. Leider blühten beim Besuch des Gartensheriffs nur einzelne Pflanzen. © Bildmontage: YouTube/Kleingartensheriff, Instagram/evy.nfc

"Oh, was ist denn jetzt hier los?", wunderte sich der Kleingartensheriff beim Empfang an Evys Gartentor.

Ende Dezember hatte Evy (31) mit einer ganz besonderen Pflanzaktion unter den Garten-Influencern für Aufsehen gesorgt. "Ich pflanze 600 Krokus-Zwiebeln einfach mitten in unseren Kleingartenrasen", hatte sie damals verkündet und auf ein buntes Blütenmeer im Frühling gehofft.

Mit der Frage, ob ihr der Gartenvorstand für die Aktion eine Verwarnung geben könnte, rief sie natürlich auch den sächsischen Kleingartensheriff auf den Plan. "Es fehlt die kleingärtnerische Nutzung im Garten", bemängelte daraufhin der Leipziger. "Die blühen ungefähr eine Woche im Frühjahr und dann aus die Maus."

Um zu beweisen, dass in ihrer grünen Wohlfühloase doch nicht alles schiefläuft, lud Evy Michael Baumann prompt zur Krokus-Blüte und damit auch zur umfangreichen Kontrolle ein.

Doch schon beim Blick übern den Gartenzaun entdeckte Baumann die erste Pleite: "Ich mach' mir den weiten Weg, um mir die vielen Tausenden Krokusse anzuschauen …", lachte er, als von dem erhofften Meer aus Blüten jede Spur fehlte. "Es ist ein Trauerspiel", gestand auch Evy.