20.06.2026 09:20 Sächsischer Kleingartensheriff pöbelt über Streamer: "Blöde wie er ist, lässt er de Schubkarre fallen"

Die Streamer Zarbex und Schradin wollten in vier Tagen einen Horror-Kleingarten sanieren. Der Kleingartensheriff zeigte sich skeptisch.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die erfolgreichen Streamer "MaximalSchradin" (48) und "Zarbex" (28) hatten sich ein neues Projekt vorgenommen. Sie wollten innerhalb von vier Tagen einen völlig überwucherten Kleingarten in eine gemütliche Wohlfühloase verwandeln. Das hat natürlich auch einen echten Experten auf den Plan gerufen: den Kleingartensheriff Michael Baumann (63).

Der Kleingartensheriff Michael Baumann (63) war schockiert, wie die zwei Männer im Garten anpackten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff "Das hat mit Kleingarten gar nichts zu tun", schimpfte der Leipziger, als er die Videos der Streamer schaute. Die Parzelle hatte definitiv schon bessere Tage gesehen. Die Hecken und das Gras wuchsen meterhoch und der Kleingartensheriff kritisierte auch die viel zu großen Koniferen. Aber auch ohne jegliche Garten-Erfahrung wollten "Schradin" und "Zarbex" anpacken. Das ging allerdings teilweise gewaltig schief. "Blöde wie er ist, lässt er de Schubkarre fallen", kommentierte der Gartensheriff in feinstem Sächsisch neckisch. Promis & Stars Sie holten Mama Carmen aus dem Alkoholsumpf: Das hält Frauke Ludowig von Shania und Davina Geiss "Die haben nur Fressen im Nischl", scherzte er und wünschte sich mehr Arbeitseinsatz von den beiden Männern. "Hauptsache im Youtube sich 'rumlümmeln, aber von Gartenarbeit null Ahnung", fügte er an.

Der Kleingartensheriff machte sich vor Ort selbst ein Bild