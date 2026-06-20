Sächsischer Kleingartensheriff pöbelt über Streamer: "Blöde wie er ist, lässt er de Schubkarre fallen"
Leipzig - Die erfolgreichen Streamer "MaximalSchradin" (48) und "Zarbex" (28) hatten sich ein neues Projekt vorgenommen. Sie wollten innerhalb von vier Tagen einen völlig überwucherten Kleingarten in eine gemütliche Wohlfühloase verwandeln. Das hat natürlich auch einen echten Experten auf den Plan gerufen: den Kleingartensheriff Michael Baumann (63).
"Das hat mit Kleingarten gar nichts zu tun", schimpfte der Leipziger, als er die Videos der Streamer schaute.
Die Parzelle hatte definitiv schon bessere Tage gesehen. Die Hecken und das Gras wuchsen meterhoch und der Kleingartensheriff kritisierte auch die viel zu großen Koniferen.
Aber auch ohne jegliche Garten-Erfahrung wollten "Schradin" und "Zarbex" anpacken. Das ging allerdings teilweise gewaltig schief. "Blöde wie er ist, lässt er de Schubkarre fallen", kommentierte der Gartensheriff in feinstem Sächsisch neckisch.
"Die haben nur Fressen im Nischl", scherzte er und wünschte sich mehr Arbeitseinsatz von den beiden Männern. "Hauptsache im Youtube sich 'rumlümmeln, aber von Gartenarbeit null Ahnung", fügte er an.
Der Kleingartensheriff machte sich vor Ort selbst ein Bild
"Wie die das hinkriegen wollen, ist mir ein Rätsel", sagte Michael Baumann (63) ehrlich und er stellte auch hohe Anforderungen an die beiden Streamer.
"Wenn ich am Freitag 15 Uhr bei Euch erscheine, möchte ich einen regelkonformen Garten sehen", kündigte der Leipziger an.
Das bedeutete, dass die Ein-Drittel-Regel eingehalten werden und natürlich auch die Heckenhöhe wie vorgeschrieben stimmen musste. Dafür hatte der Kleingartensheriff extra seine eigens angefertigte Messlatte mitgenommen.
Das Zusammentreffen und die Bewertung fand am Freitag statt. Die drei Männer teilten ihr gemeinsames Erlebnis mit einem Foto in den sozialen Netzwerken.
Die Auswertung und das Finale liefen bei Twitch. In den kommenden Tagen werden sicherlich weitere Videos dazu auf den Kanälen der Streamer und des Kleingartensheriffs veröffentlicht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff; Screenshot/Instagram/@Zarbex