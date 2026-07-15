Kleingartensheriff schockt Pächter mitten im Hochsommer: "Dein Pool muss weg, der ist verboten"
Leipzig - Regeln sind Regeln und niemand hält sich vermutlich so gut an sie wie der sächsische Kleingartensheriff Michael Baumann (63). Das gilt auch in einer Gartenanlage in Merseburg in Sachsen-Anhalt, wo der Leipziger den dortigen Vorstand begleitet und sich direkt auch bei einem Pächter besonders unbeliebt gemacht hat.
"Ich brauch' unbedingt Batterien, für meinen Herzschrittmacher hier, Leute!", ruft Baumann in seinem neuen Social-Media-Video als er während der Gartenbegehung an einer Anlage vorbeikommt.
Er zitiert den Vorstand zu sich und fragt prompt: "Habt ihr einen Augenarzt in Merseburg?"
Berechtigte Frage, denn das Problem in dieser Anlage lässt sich nicht übersehen. Der Pächter hat sich in seiner Parzelle einen ganz schön großen Pool hingestellt.
Der Kleingartensheriff hat sich vorher die Rahmenkleingartenordnung des Vereins angesehen und dort steht deutlich drin: Ein Pool darf maximal 90 cm hoch sein und einen Durchschnitt von maximal 3,60 m haben.
Als der betroffene Pächter von der ganzen Sache Wind bekommt, nimmt Michael Baumann kein Blatt vor den Mund. "Dein Pool muss weg, der ist verboten", stellt er klar.
Auch der Gartenvorstand aus Merseburg konfrontiert ihn und sagt: "Ich hab dir bei der Begehung gesagt, der muss weg".
Was wird jetzt aus dem Pool?
Der Pächter versucht noch zu diskutieren. Traurig wirft er ein: "Der war aber richtig teuer" und versucht dann noch den Kleingartensheriff umzustimmen. Das Wasser sei ja nur einen Meter hoch und würde ja damit die Regeln einhalten, argumentiert er.
Der Leipziger bleibt aber hart. Schließlich hat er ja auch seine Messlatte dabei und kann es genau überprüfen.
"Also ich kann jetzt nur eins raten: Dass du dir jetzt jemanden suchst übers Internet, der dir den abkauft und dann einen neuen, einen runden am besten, oder den hier mit einem Meter", schlägt er vor.
Trotzdem lässt er auch etwas Gnade walten. "Ich kann dem Vorstand jetzt nur einen Rat geben, dass er sagt, okay, dieses Jahr dulden wir den, aber schriftlich machen, und ab nächstes Jahr dann einen neuen hinbauen", so der Sheriff.
Der Merseburger Vorstand geht da mit. Der Pächter hat also noch ein bisschen Zeit, um das Pool-Problem zu lösen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff