Diese Parzelle schockt den sächsischen Kleingartensheriff: "Mir fehlt die Spucke und die Sprache"

Leipzig - Vor rund einem Jahr verlor Leipzigs Kleingartensheriff Michael Baumann (63) beim Anblick einer verwahrlosten Parzelle fast die Nerven. Seitdem hat sich auf dem Areal einiges getan.

Da kann man schon mal ins Schwärmen kommen: Michael Baumann (63) ist begeistert von dem Kleingarten. © Montage Instagram/kleingartensheriff

Allein bei der Erinnerung an den damaligen Zustand bekommt Baumann Gänsehaut. Für die Horror-Parzelle hatte er sich frischen Wind gewünscht und für interessierte Gartenfreunde kostenlos angeboten.

Sarah und Jakob nahmen sich dem Projekt an und haben bis heute einiges Gutes getan: Der Garten ist kaum noch wiederzuerkennen, der Rasen ist gemäht, die Beete sind ordentlich und die Obstbäume gedeihen.

"Chapeau, was ihr hier geleistet habt in einem Jahr", kommt der Sheriff in einem neuen Video gar nicht mehr aus dem Staunen raus. "Mir fehlt ein bisschen die Spucke und die Sprache."

"Wir haben da so viel Freizeit reingesteckt, nach der Arbeit, an den Wochenenden", lässt Jakob die vergangenen arbeitsintensiven Monate Revue passieren.

Aber es hat sich gelohnt: von Michael Baumann gibt's nämlich die Bestnote!