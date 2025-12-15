Serien-Star verliert Kampf gegen chronische Krankheit: Rachael Carpani (†45) ist tot

Australien - In den 2000er-Jahren war sie ein fester Bestandteil des Fernsehprogramms auf VOX. Als eine von "McLeods Töchtern" spielte sie eine Hauptrolle in der gleichnamigen australischen Serie. Jetzt ist Rachael Carpani im Alter von 45 Jahren gestorben.

Auf Instagram ließ Rachael Carpani (†45) ihre Fans an ihrem Leben abseits des Show-Business teilhaben. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/rachcarpani

Auf Instagram veröffentlichte ihre Schwester Georgia die Todesmeldung. Demzufolge ist Rachael bereits am 7. Dezember "unerwartet, aber friedlich gestorben, nach einem langen Kampf mit einer chronischen Erkrankung".

Mit ebendieser Erkrankung ist die einstige Schauspielerin bereits vor einigen Jahren an die Öffentlichkeit getreten. Schon im Jahr 2021 wurde sie laut einem Bericht von "GB News" mit starken Bauchschmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf ihren Kanälen in den sozialen Medien soll sie ihren Fans gebeichtet haben, dass sie lange Zeit die akuten Warnsignale ihres Körpers ignoriert habe und diese Ignoranz sie "ziemlich krank" gemacht habe.

Im August 2024 folgte dann die Schock-Diagnose: Carpani litt bereits seit über 13 Jahren an einer bis dato nicht diagnostizierten Endometriose - einer chronischen Erkrankung, die die Gebärmutter betrifft und sich durch starke, krampfartige Schmerzen in der Zeit vor oder während der Periode bemerkbar macht.

Ob diese Erkrankung tatsächlich der Grund für das abrupte Ableben der Künstlerin ist, ist noch unklar. Die Familie bittet derweil um Privatsphäre und betont, in nächster Zeit keine weiteren Statements machen zu wollen.