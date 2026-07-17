Knossi hat geheiratet: Traumhochzeit ganz in Weiß mit seiner Lia

Neckarsteinach - Jetzt ist es endlich amtlich: Entertainer und Streaming-Star Jens "Knossi" Knossalla (40) hat seine langjährige Partnerin Pascalia Mitrou (28) geheiratet.

Jens "Knossi" Knossalla (40) und Pascalia "Lia" Mitrou (28) haben sich das Jawort gegeben. © IMAGO/Eventpress

Der 40-Jährige und die mittlerweile als Influencerin tätige Lia Mitrou gaben sich in einer luxuriösen Hochzeitslocation in Neckarsteinach nahe Heidelberg das Jawort.

Auf Instagram ließ Knossi seine Fans an dem besonderen Moment teilhaben und veröffentlichte mehrere Aufnahmen der Feier auf dem "Hohen Darsberg".

Zu sehen sind neben der festlichen Kulisse, die ganz in Weiß gestaltet wurde, auch zahlreiche Blumenarrangements, die den Gang zum Altar säumten und für die entsprechende Atmosphäre sorgten.

Für das Paar war es allerdings nicht die erste Hochzeit - zumindest nicht ganz. Bereits zuvor hatten Knossi und Lia zweimal aus Spaß geheiratet: einmal in Las Vegas und ein weiteres Mal in Südafrika.

Offizielle Dokumente spielten bei diesen Zeremonien jedoch keine Rolle. Nun folgte also endlich das rechtsgültige Jawort.