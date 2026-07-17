Knossi hat geheiratet: Traumhochzeit ganz in Weiß mit seiner Lia
Neckarsteinach - Jetzt ist es endlich amtlich: Entertainer und Streaming-Star Jens "Knossi" Knossalla (40) hat seine langjährige Partnerin Pascalia Mitrou (28) geheiratet.
Der 40-Jährige und die mittlerweile als Influencerin tätige Lia Mitrou gaben sich in einer luxuriösen Hochzeitslocation in Neckarsteinach nahe Heidelberg das Jawort.
Auf Instagram ließ Knossi seine Fans an dem besonderen Moment teilhaben und veröffentlichte mehrere Aufnahmen der Feier auf dem "Hohen Darsberg".
Zu sehen sind neben der festlichen Kulisse, die ganz in Weiß gestaltet wurde, auch zahlreiche Blumenarrangements, die den Gang zum Altar säumten und für die entsprechende Atmosphäre sorgten.
Für das Paar war es allerdings nicht die erste Hochzeit - zumindest nicht ganz. Bereits zuvor hatten Knossi und Lia zweimal aus Spaß geheiratet: einmal in Las Vegas und ein weiteres Mal in Südafrika.
Offizielle Dokumente spielten bei diesen Zeremonien jedoch keine Rolle. Nun folgte also endlich das rechtsgültige Jawort.
Seit fast sechs Jahren gehen Knossi und Lia gemeinsam durchs Leben
Knossi und Lia sind seit Herbst 2020 ein Paar. Im Juni 2024 machte der Entertainer schließlich die Verlobung öffentlich. Rund zwei Jahre später krönten die beiden ihre Beziehung jetzt mit der offiziellen Hochzeit.
Jens Knossalla stammt aus Baden-Württemberg und wurde vor allem als Streamer einem Millionenpublikum bekannt. Inzwischen ist der Entertainer auch regelmäßig im klassischen Fernsehen zu sehen und gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Online-Unterhaltung.
Titelfoto: IMAGO/Eventpress