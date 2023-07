Knossi heiratet seine Freundin, doch macht eine Sache direkt klar

Knossi und seine Freundin Lia haben sich in Las Vegas "just for fun" getraut. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/knossi

Am Unabhängigkeitstag der USA - 4. Juli - gab Jens "Knossi" Knossalla seiner Partnerin das Ja-Wort. Laut Knossis Aussagen seien in dem Spieleparadies derzeit 45 Grad.

In einer Instagram-Story gab er auch erste Einblicke.

Die beiden ließen sich in einer typischen Wedding Chappell trauen. Laut eigenen Aussagen soll der Spaß 600-700 Dollar gekostet haben. "Halbe Stunde biste durch", so der Entertainer.

Eine Sache machte der 36-Jährige aber direkt klar.

"Aber ey, alle die jetzt meinen bei Wikipedia, ich bin verheiratet oder so was, es ist eine Commitment-Zeremonie, ohne Papier, just for fun", ergänzte der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat.