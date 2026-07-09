Gesicht halbseitig gelähmt: Tattoo-Model gibt Update zu mysteriöser Erkrankung
Köln - Kate Merlan (39) steht noch immer unter Schock: Der TV-Star kämpft seit Tagen mit einer halbseitigen Gesichtslähmung. Jetzt gibt es ein neues Update.
In der vergangenen Woche hatte sich die 39-jährige Reality-Queen mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Fans gemeldet und erklärt, dass sie "vor einigen Tagen eine Fazialisparese bekommen" habe.
Diese sei "unerwartet und aus dem Nichts" gekommen, wie Kate in ihrer Instagram-Story versicherte. Demnach saß sie gerade beim Essen, als sich in ihrem Mund plötzlich ein Taubheitsgefühl einstellte. Dann wurde die linke Gesichtshälfte starr.
In einem TV-Beitrag des RTL-Magazins "Punkt 12" zeigte sich die ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin nun erstmals seit dem Vorfall, bei dem sie zunächst von einem Schlaganfall ausgegangen war, wieder ohne Maske in der Öffentlichkeit.
Nachdem Kate im Rahmen der Sendung auf dramaturgische Art und Weise ihre aktuelle Mimik enthüllt hatte, demonstrierte sie anschließend mit einem Lächeln, dass sich bei ihr derzeit tatsächlich nur noch eine Gesichtshälfte bewegt.
"Ich bin halt auch jemand, der achtet extrem auf sein Aussehen und deswegen ist es für mich […] nochmal ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht sollte es mich genau deswegen mal treffen", erklärte das Kölner Tattoo-Model dazu mit Tränen in den Augen.
Kate Merlan auf dem Weg der Besserung: "Trinken geht mittlerweile wieder"
Doch was sagen die Ärzte? Nach einem kleinen Klinik-Marathon in den vergangenen Tagen mit verschiedenen Tests kann zumindest ausgeschlossen werden, dass ein Virus die Fazialisparese bei ihr ausgelöst hat.
Laut "Punkt 12"-Bericht bleibe die Ursache für diese Art von halbseitiger Gesichtslähmung bei 75 Prozent der Patienten unbekannt. Ein Mediziner erklärte jedoch, dass innerhalb von ein bis drei Wochen eine deutliche Besserung eintreten sollte.
Tatsächlich geht es bei Kate nach einer Kurzzeit-Cortison-Behandlung inzwischen auch schon wieder etwas bergauf, wie sie selber sagte. "Trinken geht mittlerweile wieder, nur Zähneputzen ist noch ein bisschen schwieriger, da läuft dann manchmal noch alles so ein bisschen raus."
Auch das Küssen bereite ihr derzeit noch arge Probleme und fühle sich "ein bisschen komisch" an. Vielsagend schob die frühere "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin dann noch hinterher: "Aber das mache ich grad nicht so viel."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/katemerlan (Screenshots)