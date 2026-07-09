Alles aus: Sandra Safiulov und "Laserluca" geben Ende ihres Podcasts bekannt
Köln - Alles aus bei Sandra "Selfiesandra" Safiulov (27) und Luca Scharpenberg (30) alias "Laserluca"!
Sieben lange Jahre waren die einstige "Let's Dance"-Teilnehmerin und der Influencer mit dem Podcast "Dick & Doof" auf Sendung - jetzt folgt der finale Cut. Denn: Mit dem Podcast ist bald Schluss!
Das haben die beiden in einem 16 Minuten langen YouTube-Video angekündigt und zeitgleich die ausschlaggebenden Hintergründe verraten.
"Es wirkt jetzt irgendwie vielleicht auch wie so ein April-Scherz, ohne dass April ist oder so, aber nee", deutet "Laserluca" an. Tatsächlich aber soll sich die Entscheidung bereits vor Monaten angebahnt und in beiden Köpfen festgesetzt haben.
Einer der Hauptgründe für das Podcast-Aus sei der extreme Zeitmangel gewesen. Für beide habe es sich mittlerweile nicht mehr nach Spaß angefühlt, vielmehr nach Druck und Verpflichtung.
"Die letzten Male, dass wir uns getroffen haben, war immer nur so auf Zackzack, sehr schnell. Es hat zeitlich einfach nicht mehr gepasst", heißt es in dem Video.
Letzte Ausgabe von "Dick & Doof" am 5. August
Das Modell - ähnlich wie bei TV-Produktionen üblich - mehrere Ausgaben an einem Tag aufzuzeichnen, ergebe sowohl für Sandra als auch Luca keinerlei Sinn.
"So hat es auch irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, muss man ja auch ehrlich so sagen. Man sollte dann aufhören, wenn es am besten ist", sind sich die Erfolgs-Podcaster einig.
Private Streitigkeiten oder ein Zusammenhang mit RTL soll es derweil nicht geben, beteuern beide.
"Diese ganze Sache mit RTL, das lief, glaube ich, besser, als wir es uns jemals hätten erträumen lassen können. Das war so eine Riesenvertrauensbasis. Wir konnten machen, was wir wollten. Wir wurden immer supportet bei allen Sachen", stellt Luca klar.
Für die 400.000 Instagram-Fans und wöchentlichen Hörenden des Podcasts erscheint die letzte Ausgabe am 5. August.
Im Anschluss sollen - bis Ende des Jahres - mehrere Spezialfolgen erscheinen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laserluca, Screenshot/Instagram/Selfiesandra