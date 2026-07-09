Alles aus: Sandra Safiulov und "Laserluca" geben Ende ihres Podcasts bekannt

Unter anderem die Zeit von Sandra Safiulov bei "Let's Dance" wurde im Podcast monatelang begleitet und besprochen. © Friso Gentsch/dpa

Sieben lange Jahre waren die einstige "Let's Dance"-Teilnehmerin und der Influencer mit dem Podcast "Dick & Doof" auf Sendung - jetzt folgt der finale Cut. Denn: Mit dem Podcast ist bald Schluss!

Das haben die beiden in einem 16 Minuten langen YouTube-Video angekündigt und zeitgleich die ausschlaggebenden Hintergründe verraten.

"Es wirkt jetzt irgendwie vielleicht auch wie so ein April-Scherz, ohne dass April ist oder so, aber nee", deutet "Laserluca" an. Tatsächlich aber soll sich die Entscheidung bereits vor Monaten angebahnt und in beiden Köpfen festgesetzt haben.

Einer der Hauptgründe für das Podcast-Aus sei der extreme Zeitmangel gewesen. Für beide habe es sich mittlerweile nicht mehr nach Spaß angefühlt, vielmehr nach Druck und Verpflichtung.

"Die letzten Male, dass wir uns getroffen haben, war immer nur so auf Zackzack, sehr schnell. Es hat zeitlich einfach nicht mehr gepasst", heißt es in dem Video.