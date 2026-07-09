Vor dem Neuen Schloss! Katy Perry hüpft in Stuttgart herum

Stuttgart - US-Popstar Katy Perry (41) hat am Rande eines Auftritts in Stuttgart ein Video veröffentlicht, das sie fröhlich umherhüpfend vor dem Neuen Schloss der Landeshauptstadt zeigt.

Auf ihrer Tour durch Europa macht Katy Perry (41), eine der bekanntesten Popsängerinnen der Welt, einen Zwischenstopp in Baden-Württemberg. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Zusammen mit Crew-Mitgliedern tanzte sie zu ihrem neuen Song "Watch It Burn", der Ende Juni veröffentlicht wurde. Das Video postete sie bei Instagram und TikTok, wo sie zusammen mehr als 200 Millionen Follower hat.



Perry trat am Mittwochabend bei den Jazz Open in Stuttgart auf. Für das mehrtägige Musikfestival wurde eine große Bühne vor dem Neuen Schloss in der Innenstadt aufgebaut.

Die ehemalige Residenz der württembergischen Herzöge und Könige bietet für die Veranstaltung eine ungewöhnliche Kulisse.

