"König der Löwen"-Star Joachim Benoit: "Mich haben bestimmt so viele Leute gesehen wie Madonna!"

Benoit : Mich haben bestimmt so viele Leute gesehen wie Madonna. Vielleicht sagt Disney auch deshalb: Okay, flieg mal noch eine Langstrecke weiter ( lacht ).

Benoit : Aufgeregt nein, aber jedes Mal freudig erregt, wenn der Vorhang aufgeht und ich in die Szenerie einsteige. Und dann schaue ich mal, was der Abend bringt! Ich bin natürlich auch viel erfahrener, wenn heute etwas schiefgeht, weiß ich mir in der Show zu helfen, das war früher anders.

TAG24: Was hat sich in den vergangenen 22 Jahren verändert?

Zusammen mit Disney hat Joachim Benoit die deutsche Figur des Zazu kreiert und denkt noch gar nicht daran, diese abzugeben. © picture alliance / dpa

TAG24: Was macht Deiner Meinung nach den Erfolg von "König der Löwen" aus?



Benoit: Das Visuelle, diese Bilder. Immer wenn ich im Urlaub bin und gefragt werde: 'Was machst du beruflich?', Und ich sage: 'Ich spiele einen Vogel', dann denken die Leute oft: 'Hä, ist der bekloppt?' Man kann einfach schwer erklären, wie die Show gebaut ist. Puppe, Tier, Schauspieler verschmelzen vor dem Auge des Zuschauers zu dem jeweiligen Charakter. Das muss man einfach sehen, das kann man nicht erklären.

TAG24: Und zum Schluss, Hand auf Herz: Sind die Nebendarsteller nicht die wahren Hauptdarsteller?



Benoit: Ja, der Sidekick! In 'König der Löwen' ist es Zazu für den ersten Akt und Timon und Pumba im zweiten Akt. Und da ich beide Charaktere in der Hand habe [Anm. d. Red: als Sonderregelung schlüpft der 53-Jährige auch ab und zu in die Rolle von Timon], ist auch das ein Kitzel für mich. Und um die Eingangsfrage nochmal zu beantworten: Warum bleibst Du so lange? Ich sehe die Show von zwei Seiten, bediene beide Akte.

