Zum ersten Mal seit 22 Jahren: "Der König der Löwen" erlaubt Blick hinter die Kulissen

Hamburg - Für einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen hat Disneys-Erfolgsmusical " Der König der Löwen " am Mittwochmorgen ins Stage Theater im Hamburger Hafen eingeladen. Erstmals seit der Premiere der Show vor 22 Jahren fand dort anlässlich eines Hauptcastwechsels eine offene Probe statt. Neu besetzt wurden die Rollen von Simba, Nala, Mufasa und Bösewicht Scar.

Früher habe Nokwanda Khuzwayo (39) das Zusammenspiel von Gesang und Tanz herausgefordert, aber ihr hartes Training habe sich ausgezahlt. "Wenn ich nicht arbeite, bin ich im Gym", verrät sie lachend gegenüber TAG24. © Madita Eggers/TAG24

Im offiziellen Proberaum des Theaters wurde es dann trotz fehlender Requisiten und teilweise nur angedeuteter Kostüme magisch. Geprobt wurde unter anderem die Szene rund um den Disney-Klassiker "Kann es wirklich Liebe sein".

In den Rollen von Simba und Nala begeisterten schon vor ihrer offiziellen Premiere Ende April Gonzalo Campos López (32) und Nokwanda Khuzwayo (39).

Letztere ist im "König der Löwen"-Kosmos keine Unbekannte. Sie spielte die Nala bereits in Produktionen in Brasilien und Shanghai. Lernte sogar extra Portugiesisch und jetzt Deutsch, die eindeutig schwerere der beiden Sprachen, wie die Südafrikanerin gegenüber TAG24 verriet.

"Aber ich liebe es, neue Sprachen zu lernen, und das macht es einfacher", so Khuzwayo weiter. Und ebenso liebe sie den Disney-Hit von 1994.

"Es ist so besonders für mich, weil ich mich mit der Geschichte von Nala so identifizieren kann: Ich bin auch nicht zu Hause und musste die Welt bereisen, um über die Runden zu kommen. Eine afrikanische Geschichte im Ausland zu erzählen, allein das bringt mir schon so viel inneren Frieden!"