Konkurrenzdruck zu groß! San Diego Pooth beendet Golf-Karriere

Ziel des Muskelmannes war es eigentlich, als Profi-Golfer durchzustarten - diese Karrierepläne hat San Diego nun jedoch ad acta gelegt, wie er am Sonntag gegenüber der Bild-Zeitung bestätigte!

So landete der Sprössling von Werbeikone Verona Pooth (55) und Unternehmer Franjo (54) im US-Bundesstaat Florida, wo er eine Elite-Sport-Akademie besuchte.

Vor knapp drei Jahren hatte es den Sportler aus seinem wohlbehüteten Elternhaus hinaus in die große weite Welt getrieben.

Der Schritt sei ihm zwar alles andere als leicht gefallen, fühle sich aber richtig an, wie San Diego betonte, der bereits Pläne für eine alternative Zukunft geschmiedet hat. Nun will der Sportler nämlich zurück nach Deutschland ziehen - allerdings nicht in sein Elternhaus nach Düsseldorf.

Stattdessen ist der 20-Jährigen derzeit auf Wohnungssuche in Berlin, wo er sich bereits für ein Studium eingeschrieben habe, wie aus dem Bericht hervorging.

Neben seiner akademischen Ausbildung verdient sich San Diego zudem noch einen kleinen Obolus als Model hinzu. So hatte er schon während seines Studiums in den USA den ein oder anderen Model-Job ergattert und lief jüngst sogar - frisch erblondet - für Star-Designer Philipp Plein (46) über den Laufsteg.