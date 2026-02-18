Kontaktabbruch: Bill Kaulitz zieht nach dieser Aktion einen Schlussstrich

Los Angeles (Kalifornien) - Valentinstag steht für Romantik und ganz viel Zeit mit den Liebsten. In diesem Jahr scheint Flirtqueen Bill Kaulitz (36) jedoch komplett leer ausgegangen zu sein.

Bill Kaulitz bekommt am Valentinstag normalerweise reichlich Geschenke und Blumen. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Während Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) den Tag der Liebe ganz romantisch und faul mit Ehefrau Heidi Klum (52) im Bett verbracht hat, musste Sänger Bill am Valentinstag scheinbar alleine zu Hause schmollen.

"Meiner [Valentinstag] war Schei*e", jammert Bill im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Statt eines großen Herzens aus Rosen, welches Tom seiner Heidi geschenkt hat, soll Bill lediglich einen "ganz hässlichen" und kleinen Blumenstrauß bekommen haben.

"Es hat sich keiner deiner Verehrer daran gehalten, dir Blumen zu schicken?", fragt Bruder Tom schockiert. Normalerweise bekommt sein flirtfreudiger Zwilling fünf bis sechs Sträuße zugeschickt. "Ich habe wirklich in diesem Jahr von keinem Blumen bekommen", erklärt Bill traurig.

Für die beiden Musiker ist das ein ganz klarer Grund für einen Kontaktabbruch mit einigen von Bills Verehrern. "Das tut mir leid. Dann hätte ich dir was geschickt", versucht Tom, seinen Bruder zu trösten.

Auf einer Valentinstag-Party soll Bill ebenfalls leer ausgegangen sein. "Da hat mich keiner geküsst", meckert er weiter.