Kontrollverlust, Früchte und Gespenster: Neue MDR-Show konfrontiert Stars mit größten Ängsten

Leipzig - Auch Promis und VIPs haben ihre Ängste - in der neuen MDR-Show "Promis am Limit" müssen sie sich diesen stellen.

Unter anderem "Brisant"-Moderatorin Marwa Eldessouky (41, r.) und Sterne- und Fernsehkoch Robin Pietsch (35, l.) gehen ans eigene Albtraum-Limit. © MDR

Die Angst vor Geistern und Spukgestalten, vor Kontrollverlust oder vor einer ganz besonderen Obstsorte:

Unter den "Promis am Limit"-Teilnehmern, der "Brisant"-Moderatorin Marwa Eldessouky (41), Sterne- und Fernsehkoch Robin Pietsch (35), Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch (40) oder den Moderatoren René Kindermann (48) und Peter Imhof (50) ist so gut wie jede Furcht vertreten.

MDR-Reporter Jan Weskott werden die fünf an ihr persönliches Albtraum-Limit geführt - so schickt er die Kandidaten beispielsweise in den Thüringer Zoopark Erfurt, auf den Flugplatz in Bautzen oder den Sachsenring.

Die Herausforderungen sind so schrecklich wie spontan, denn es gibt kein Drehbuch und auch keine Absprachen.