Iranische Angriffe zwingen Caitlyn Jenner zur Ausreise aus Israel

Israel - Caitlyn Jenner (75) hat Israel schnell verlassen müssen - nachdem sie sich wegen iranischer Raketenangriffe in einem Schutzbunker in Sicherheit bringen musste.

Caitlyn Jenner (75) musste Israel wegen der iranischen Angriffe verlassen. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Die 75-Jährige - früher als Bruce Jenner bekannt und Mutter von Kylie (27) und Kendall Jenner (29) - reiste am vergangenen Donnerstag in die israelische Stadt Tel Aviv, um an einer Pride-Parade teilzunehmen.

Doch wie die New York Post berichtete, wurde diese aufgrund der iranischen Angriffe abgesagt.

Daraufhin musste sich die ehemalige Olympiasiegerin in einem Schutzbunker in Sicherheit bringen.

"Ich bin eine Freundin, Unterstützerin, Verbündete und danke dem israelischen Volk, dass es mich wie Familie aufgenommen hat", so die 75-Jährige.

Am Sonntag konnte die Reality-Persönlichkeit das Land schließlich verlassen. Über den Landweg gelangte sie nach Jordanien, nachdem alle Flüge aus Israel gestrichen worden waren - von dort aus reiste sie nun zurück in die US-Stadt Los Angeles.