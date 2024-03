Krasse Beichte von "Dune"-Star Josh Brolin: Seine Mutter machte ihn als Kind zum Alkoholiker!

Los Angeles - Hollywood-Star Josh Brolin musste in seiner Kindheit einiges durchmachen. Wie der 56-Jährige jetzt in einem Interview verriet, litten er und sein Bruder unter der sadistischen Ader seiner Mutter, die ihre Kinder nicht nur zum Saubermachen in Löwenkäfige schickte, sondern auch früh zum Alkohol verleitete.