Jimi Blue Ochsenknecht spielt im Hotel mit dem Feuer und verbrennt Vergangenheit

Jimi Blue Ochsenknecht (33) zündelt im Hotelbad, um seine Vergangenheit zu verbrennen. © Screenshot/Instagram/jimbonader

"Sometimes you need to burn your past to warm your future" (Manchmal musst du deine Vergangenheit verbrennen, um deine Zukunft zu wärmen), schrieb der Schauspieler auf Instagram.

Dazu postete Jimi Blue ein Foto, das ihn bei seinem Abschluss-Ritual in einem Hotelbadezimmer vor einem Spiegel zeigt.

In seiner linken Hand hält der Berliner ein offenes Feuerzeug, dessen Flamme er mit einer Haarlack-Sprühdose zu einer Feuerbrunst verwandelte. Eine unbekannte Person, dessen Spiegelbild hinter der Flamme zu erkennen ist, machte das Foto von dem 33-Jährigen, der mit seiner Vergangenheit symbolisch abschließen will.

Die Zeiten waren für den "Wilde Kerle"-Star bewegt. Zwischen Jimi Blue und seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (60) sowie seinen Geschwistern Wilson Gonzales Ochsenknecht (35) und Cheyenne Ochsenknecht (24) herrschte mehr als zwei Jahre lang Funkstille.